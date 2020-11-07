  • BIST
    1191.96
  • Dolar
    8,5205
  • Euro
    10,1435
  • Altın
    534,8240
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kandil'in iletişim ağı kesildi!
Ekibi, Trump için 6 eyalette oylarla ilgili dava açtı
Meclis Başkanı Şentop'tan Fransa'ya sert tepki
"Ödemeler bugün başlıyor"
Azerbaycan 16 köyü daha Ermeni işgalinden kurtardı
FETÖ firarisi Kamil Yavuz M., Ankara'da sahte kimlikle yakalandı
111 terörist etkisiz hale getirildi
Onlar teröristlerin korkulu rüyası
Haydut Ermenistan bozguna uğradı
Danışmanları brifing verdi: Sonuçların değişmesi zor
Biden seçimlerle ilgili konuştu: 300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz
Trump'tan Biden açıklaması: Daha yeni başlıyor
Başkan Erdoğan imzaladı... MB Başkanlığı'na Naci Ağbal atandı
Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi... Ulusal muhafızlar sokaklara indi
Avrupa koronavirüsün pençesinde... Salgın bilançosu ağırlaşıyor
Başkan Erdoğan: Tüm zorluklara rağmen başardık
Trump: Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim
Bakan Koca'dan İstanbul'daki devlet hastanelerine ziyaret
Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Koç aşkta Balık işte kazanacak
İstanbul Valiliği mesai saatine ilişkin açıklama yaptı
Macron Fransa'yı karıştırıyor! Türklere ırkçı saldırı
Ödevle başladı şimdi sanatçı
Erzurum'da kartpostallık manzara
Çocuklara deprem masal ve oyunlarla anlatılmalı
07 Kasım 2020 Cumartesi 14:13:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 14:13:00

Demet Akalın adından söz ettirmeye devam ediyor... 3 bin 580 liralık alışveriş kıyafeti ile görüntülendi

ABONE OL

Mesleği kadar giyim tarzı ve marka tutkusu ile de adından söz ettiren Demet Akalın, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Beyonce ve Adidas markasının işbirliği ile piyasaya çıkan IVY Park takımı ile görüntülenen Demet Akalın'ın üzerindeki eşofman üstü bin 200, eşofman altı bin, çanta 830, ayakkabı bin 550 lira değerindeydi. 

Kendall Jenner'a benzerliği ile dikkat çekti!

Kendall Jenner'a benzerliği ile dikkat çekti!
Demet Akalın, Okan Kurt ve kızları Hira'nın alışveriş keyfi

Demet Akalın, Okan Kurt ve kızları Hira'nın alışveriş keyfi
Tuğba Melis Türk aradığı role kavuştu! Zengin rollerinden bıktı köylü oldu

Tuğba Melis Türk aradığı role kavuştu! Zengin rollerinden bıktı köylü oldu
Nişanlandılar!

Nişanlandılar!
Şeyma Subaşı'dan Cadılar Bayramı eleştirilere yanıt!

Şeyma Subaşı'dan Cadılar Bayramı eleştirilere yanıt!
Dilan Çıtak Tatlıses'ten şaşırtan haber...

Dilan Çıtak Tatlıses'ten şaşırtan haber...
Aylar sonra ortaya çıktı

Aylar sonra ortaya çıktı
Öğretmen dizisi final yapan İlker Kaleli'den yeni proje öncesi Kaş tatili

Öğretmen dizisi final yapan İlker Kaleli'den yeni proje öncesi Kaş tatili
Tüm zamanların en çok izleneni Baby Shark

Tüm zamanların en çok izleneni Baby Shark

EN ÇOK OKUNAN HABERLER