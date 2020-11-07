07 Kasım 2020 Cumartesi 14:13:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 14:13:00
Demet Akalın adından söz ettirmeye devam ediyor... 3 bin 580 liralık alışveriş kıyafeti ile görüntülendi
Mesleği kadar giyim tarzı ve marka tutkusu ile de adından söz ettiren Demet Akalın, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.
Beyonce ve Adidas markasının işbirliği ile piyasaya çıkan IVY Park takımı ile görüntülenen Demet Akalın'ın üzerindeki eşofman üstü bin 200, eşofman altı bin, çanta 830, ayakkabı bin 550 lira değerindeydi.
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