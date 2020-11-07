Demet Akalın adından söz ettirmeye devam ediyor... 3 bin 580 liralık alışveriş kıyafeti ile görüntülendi

Demet Akalın adından söz ettirmeye devam ediyor... 3 bin 580 liralık alışveriş kıyafeti ile görüntülendi

Beyonce ve Adidas markasının işbirliği ile piyasaya çıkan IVY Park takımı ile görüntülenen Demet Akalın'ın üzerindeki eşofman üstü bin 200, eşofman altı bin, çanta 830, ayakkabı bin 550 lira değerindeydi.

