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12 Aralık 2020 Cumartesi 13:57:00 - Güncelleme:12 Aralık 2020 Cumartesi 13:57:00

Demet Akalın açıkladı! Acun Ilıcalı'dan Okan Kurt'a gelen Survivor teklifine Hira engeli

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Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ı arayarak eşi Okan Kurt'u yarışmada görmek istediğini söylemişti.

Demet Akalın, Okan Kurt’a gelen ‘Survivor’ teklifi hakkında "Okan'la ben çok istedik ancak kızım kabul etmediği için gitmeyecek" dedi. 

Etiketler : Acun Ilıcalı Demet Akalın Okan Kurt Survivor magazin
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