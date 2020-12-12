12 Aralık 2020 Cumartesi 13:57:00 - Güncelleme:12 Aralık 2020 Cumartesi 13:57:00
Demet Akalın açıkladı! Acun Ilıcalı'dan Okan Kurt'a gelen Survivor teklifine Hira engeli
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ı arayarak eşi Okan Kurt'u yarışmada görmek istediğini söylemişti.
Demet Akalın, Okan Kurt’a gelen ‘Survivor’ teklifi hakkında "Okan'la ben çok istedik ancak kızım kabul etmediği için gitmeyecek" dedi.
- Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi...
- Demet Akalın açıkladı! Acun Ilıcalı'dan Okan Kurt'a gelen Survivor teklifine Hira engeli
- Futbolcu Jeremain Lens maskeyle yüzünü kapattı
- Derya Tuna'dan gelini Yasemin Şefkatli'ye yeni yıl jesti
- Pelin Karahan 'Kıbrıs Ada Kışı' dizisi kadrosunda
- Ahu Yağtu'dan müjde! 'Zamansız Stiller' ile ekranlara dönüyor