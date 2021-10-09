"3 günde 45 saat çalışamam"

Yapım ekibini bıktırdığı iddialarını reddeden Demet Akalın, konserleriyle nedeniyle yoğun bir tempoya girdiğini söyledi. Akalın, "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Çünkü ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim" açıklamasında bulundu.