09 Ekim 2021 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:09 Ekim 2021 Cumartesi 12:30:00
Demet Akalın: 3 günde 45 saat çalışamam
Demet Akalın 'Gelinim Mutfakta' adlı programının sunuculuğundan ayrıldı.
Yapım ekibini bıktırdığı iddialarını reddeden Demet Akalın, konserleriyle nedeniyle yoğun bir tempoya girdiğini söyledi. Akalın, "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Çünkü ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim" açıklamasında bulundu.