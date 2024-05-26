Türk müzik dünyasının son yıllarda en revaçta isimlerinden biri olan Deha Bilimlier, Akşam Gazetesi'nden Yasemin İlan'a özel açıklamalar yaptı. Barış Akarsu ve Özgür Çevik gibi 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı yarışmayla adını duyuran ve son yıllarda yaptığı cover parçalarla şöhreti yakalayan Deha Bilimlier, sahnenin de bir matematiği olduğunu söyledi. Bir kez iflas etmesine rağmen, verdiği konserler sayesinde çok para kazandığını ve hayatını garantiye alacak kadar birikim yapabildiğini söyleyen Deha Bilimlier, son beş yıldır 90'lar konseptinin zorla oluşturulmaya çalışıldığını ama onun da dinleyiciyi sıktığını söyledi. "Ne 90'larmış kardeşim, çok da kötüymüş ben bıktım hatta nefret ettim bu 90'lar partileri ve şarkılarından" diyen Deha Bilimlier, "Neredeyse tamamı birkaç şarkı yapıp yok oldular. Şimdilerde kaç tanesi konser verebiliyor. Tarkan ve Kenan Doğulu'dan başka kimse yok şöhretini sürdüren. Allah hiçbir sanatçının başına vermesin ama 8-9 tanesi bir araya gelip ancak konser verebiliyor. Onların başarısızlığı ve yaptığı hatalar tüm dünyaya örnek olmalı" dedi. Bilimlier sözlerini şöyle sürdürdü: "90'larda ruh falan da yok, onlardan hemen önceki jenerasyon Erol Evgin, Onno Tunç, Uzay Heparı gibi isimlerin şarkıları denilse olur da, bu 90'ların şarkılarının anlamı da ruhu da yok."

TEK ŞARKILIK ŞÖHRET DELİRTİR

"YouTuberlar bile şarkıcı oluyor, kötü sesleri düzelten makinalar var" diyen Deha şunları söyledi: "Tek şarkılık ünlü olmanın bedeli ağır olabilir. Bir şarkıyla tanınıyorsun, devamı gelmeyince unutuluyorsun. Eğer sağlam bir bünyen yoksa delirirsin. O saatten sonra taksi şoförlüğü yapmak insana ağır gelir."





HİÇBİR KADIN ETEKLİ SEVGİLİ İSTEMEZ

"Erkekler oje sürüyor etek giyiyorlar" hatırlatması üzerine Deha, "Çok kötü bir görüntü. Erkek erkek gibi davranmalı. Etek giymek, oje sürmek çok gereksiz davranışlar. Estetik de değil, çirkin görünüyor. Hiçbir kadın yanındaki adamın etekli olmasını istemez" dedi.

CENK, AJDA PEKKAN'A ÖZENDİ

Ünlü erkeklerde estetik modasını sorduğumuz Deha Bilimlier, "Hepsinin yaşı ilerlemiş, tabii ki ufak dokunuşlara ihtiyaç duyacaklar. Fakat kendilerini yanlış kişilere teslim etmişler. Gökhan Özen ve Rafet El Roman ufak dokunuş istemiş ama şişmiş. Sadece Cenk Eren çok iyi yaptı. Cenk toptan halletti yüzünü gerdirerek, çok da güzel oldu. Bence o Ajda Pekkan ile çok fazla sahneye çıktığı için ondan etkilendi, ona özendi. Çok da güzel sonuç elde etti. Birkaç yıla sahneleri bırakırım diyordu ama bir 10 yıl daha gider bu yeni yüzüyle.

HAYRANLARIN EVLİLİK HAYALİ YOK

"Sanatçının evli olması avantaj" diyen Deha Bilimlier hayranların da artık bilinçlendiğini söyledi. "Hayranlarımız eskisi gibi bizlerle evlilik hayali kurmuyor" diyen Deha, "Eskiden şarkıcılar hayranlarımızı kaybederiz evlendiğimizde diye düşünüyorlardı ama artık geçti. Eskiden bütün hayranlar o şarkıcı ile evleneceğini hayal ederdi. Fakat akıllandı herkes. İnsanlar senin sesine hayran, sanatına hayran, 'bununla evlenirim' diye hayran değil" diye konuştu.

AŞK DEDİKODUSU ÇIKARANLAR TANIDIK

"Zaman zaman çapkınlık dedikoduları çıkıyor, ortaya atılan iddialar oluyor, eşinizle sorun oluyor mu?" şeklindeki soru üzerine "Sizin duyduklarınızın haricinde medyaya yansımayan dedikodular da oluyor. Ve bunları en yakınımda olan arkadaş dediğim insanlar kıskançlıklarından yapıyorlar. Eşim Aslı bunlara gülüp geçiyor, üç tane evladımız var. Onların geleceği için birlikte yol alıyoruz çok mutluyuz. Beni asla sıkmaz, konserdeysem sonrasında görüntülü arayayım, neredesin kiminlesin gibi sorular sormaz, yormaz beni. Ben de eşim ve çocuklarım ile çok mutluyum, onlar olmasa hayat bu kadar anlamlı olmazdı" dedi.