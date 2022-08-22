Değerlerimizi kaybettik

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Aydilge, izlenme oranlarının kendisi için hiçbir şey ifade etmediğini söyledi. Müzik Onair'e konuşan popçu, ''Bir ürünün pahalı olması, onun değerli olduğuna gelmez. Bir insanın popüler bir karakter olması, onun bir karakteri olduğu anlamına da gelmez. O yüzden değerlerimizi biraz daha sorgulamamız gerekiyor. Kaç paralık insansın denirdi eskiden, şimdi kaç takipçilik insansın deniyor" dedi.