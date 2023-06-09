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09 Haziran 2023 Cuma 07:48:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 07:48:00

Defne'ye mutluluk temennisi

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Müzisyen Sinan Akçıl, Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran'ın ilişkisi hakkında konuştu

Müzisyen Sinan Akçıl, Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran'ın ilişkisi hakkında konuştu. Akçıl, önceki akşam İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Akçıl geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda Samyeli ile ilgili "1-2 ay öyle bir muhabbetimiz oldu. Ondan sonra kestik bir anda görüşmeyi" demişti. Habercilerin Samyeli ile Telkıvıran'ın ilişkisiyle ilgili sorulara Akçıl, "Hangi Çağrı? Bizim Çağrı? Ne güzel ağabey severiz biz, destekliyoruz kardeşimizi yıllardır. Mutluluklar dilerim" dedi.

Etiketler : mutluluk temennisi Müzisyen Sinan Akçıl Defne Samyeli Çağrı Telkıvıran
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