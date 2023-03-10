Defne yine kaçamadı

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa el atan Defne Samyeli, yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir kalbi boş olan 50 yaşındaki Samyeli, gönlünü aranjör Çağrı Telkıvıran'a kaptırdı. İkili, önceki gece ilk kez Gazetemagazin kamerasına yakalandı. 10 gündür birlikte olduğu söylenen Samyeli ve Telkıvıran, Armutlu'da bir mekânda baş başa eğlendi.



Gece sonu Samyeli'nin arabasıyla mekândan ayrılan çift, habercileri karşısında görünce şoke oldu. Samyeli ve Telkıvıran soruları yanıtsız bırakarak hızlıca uzaklaştı. Berkay, Zeynep Bastık, Oğuzhan Koç gibi isimlerin yakın arkadaşı olan Çağrı Telkıvıran, adını Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz'la yaşadığı aşklarla duyurmuştu.