Keyifli geçen sohbette iki ünlü isim Defne Samyeli ve İpek Açar da anneliği konuştu. İkili, 'iyi ki genç anne oldukları' yönünde hemfikir olduklarını söyledi. İlk çocuğunu 1996 yılında kucağına alan Samyeli, ‘’Anne olmak benim tercihim değildi. Ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı! Şimdi bizim yaşlarımızda, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun. Yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana aslında" diye konuştu.'' diye konuştu.