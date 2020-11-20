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20 Kasım 2020 Cuma 17:35:00 - Güncelleme:20 Kasım 2020 Cuma 17:35:00

Defne Samyeli ve İpek Açar aynı konuda hemfikir oldu: İyi ki genç anne olduk

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Defne Samyeli, İpek Açar'ın sunduğu programa konuk oldu.

Keyifli geçen sohbette iki ünlü isim Defne Samyeli ve İpek Açar da anneliği konuştu. İkili, 'iyi ki genç anne oldukları' yönünde hemfikir olduklarını söyledi. İlk çocuğunu 1996 yılında kucağına alan Samyeli, ‘’Anne olmak benim tercihim değildi. Ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı! Şimdi bizim yaşlarımızda, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun. Yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana aslında" diye konuştu.'' diye konuştu. 

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