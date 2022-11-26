Defne Samyeli: Soğuk ama keyifliydi

Etiler'de bir toplantıdan çıkan Defne Samyeli karşısında habercileri görünce ufak bir şaşkınlık yaşadı. Ege sahillerinde kısa bir tatil yapan Samyeli, kasım ayında denize girerek herkesi şaşırtmıştı. Samyeli, tatilinin bittiğini ve kendisini işlerine verdiğini söyleyerek, "Gittiğimiz yerde deniz vardı. Biz de girdik. Soğuktu ama gayet keyifliydi. Çok güzel bir tatildi. Bir yandan dinlenme imkanı buldum. Çalışma hayatına döndüm. Yoğun bir zaman beni bekliyor" dedi.