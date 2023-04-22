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22 Nisan 2023 Cumartesi 09:36:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 09:36:00

Defne Samyeli: Kızım darp edildi

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Defne Samyeli kızı Derin Talu'nun sevgilisi Emircan Şahin'den şiddet görmesiyle ilgili sessizliğini bozdu.

Defne Samyeli kızı Derin Talu'nun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Emircan Şahin'den şiddet görmesiyle ilgili sessizliğini bozdu. İddiaları doğrulayan Samyeli sosyal medya hesabından, "Kızım Derin Talu'nun, Emircan Şahin tarafından darp edildiğine dair haber doğrudur. Ailemizi çok derinden sarsan bu olay sonrası bir anne olarak benim için en önemlisi çocuğumun psikolojik ve fiziksel sağlığı. Süreci bu hassasiyetle geçirmeye gayret ediyoruz. Emircan Şahin hakkındaki yasal sürecin başlatılması kızım Derin Talu'nun rızasına bağlı bir konu. Ben onun iradesine paralel olarak bunun bizzat takipçisi olacağım" dedi.

Etiketler : defne samyeli derin talu emircan şahin şiddet
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