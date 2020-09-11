  • BIST
    1102.51
  • Dolar
    7,4750
  • Euro
    8,8560
  • Altın
    467,4810
İstanbul
22 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gaboras, pandemiyle değişen konut kiralarını değerlendirdi
Timsahı rehin alıp fidye istediler!
Çin'den ABD'nin diplomatik personeline misilleme
Restoranda yemek koronavirüs riskini artırıyor
"Tek taraflı yaptırım siyasetinden vazgeç"
46 bin yıllık tarihi mağarayı patlatmıştı: İstifa etti
HDPKK'lı Remziye Tosun'a 10 yıl hapis cezası verildi
İspanya ve İtalya, Macron'un Türkiye karşıtlığının hızını kesti!
Ankara Valiliği'nden koronavirüse mesai saatli önlem
"Keşke ben ölseydim de böyle bir şey yaşanmasaydı"
Litvanya Parlamentosu Belarus muhalefet liderini ''devlet başkanı'' olarak tanıdı
Giresun'daki sel felaketinde kayıp olan 4 vatandaşımızdan hala iz yok
Yeşilçam filmlerini aratmayan hikaye! 19 yıldır mücadele veriyor
Şişli'deki AVM'de çıkan yangın söndürüldü
Defne Samyeli 'Bir insan nasıl öldürülür' diye araştırma yapmış
Türkiye'den Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz bildirisine tepki: Gerçeklerden kopuk, hukuki dayanaktan ...
Yüz yüze eğitim takvimi belli oldu! Hangi sınıflar kaç gün gidecek?
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Çocuklar koronavirüs kaynağı!
"İstanbul'da birkaç hafta içinde vakaların artma ihtimali var"
Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı
Başkan Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı
Başkan Erdoğan: Ecdadın mirası üzerinde inşa edilen bu ülkeyi güçlendirmeyi sürdüreceğiz
Osmaniye'deki terör operasyonunda PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
İçişleri'nden 81 ilimize yeni koronavirüs genelgesi: İhlal edenler yurt ve pansiyonlarda süreyi tama ...
11 Eylül 2020 Cuma 13:51:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 13:51:00

Defne Samyeli 'Bir insan nasıl öldürülür' diye araştırma yapmış

Kaynak: Akşam

ABONE OL

Cem Yılmaz'la birlikteliğinin son bulmasıyla sessizliğe burunan Defne Samyeli, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu çarpıcı bir itirafta bulundu.

Defne Samyeli, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Samyeli, "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna verdiği cevapla izleyenleri şaşkına çevirdi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile geçen sene yaşadığı aşkla gündeme gelen Defne Samyeli, Armağan Çağlayan’ın YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. Muhabirliğe başlama serüveninden bahseden Samyeli, “Affetmeyeceğiniz biri var mı?” sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

“BİR İNSAN NASIL ÖLDÜRÜLÜR DİYE ARAŞTIRMA YAPTIM!”

Çağlayan’ın sorularına yanıt veren Defne Samyeli, “Affetmeyeceğiniz biri var mı?” sorusuna “Çocukluğumdan keşke ölse dediğim bir kişi vardı. Hatta sırf onun için hiç iz bırakmadan bir insan nasıl öldürülür diye araştırmıştım.

Onun çok kötü biri olduğunu ve bu dünyada olmaması gerektiğini düşünmüştüm. Benim kendi çapımdaki adalet anlayışımdı o zaman… Demek ki hepimizin alt kimliklerinde öyle bir katil var.

Ama bunu hangi şartların ortaya çıkarabileceği gibi gerçeklikler var. Ergendim o zamanlar… Bunu düşündüm ama elbette uygulamadım. Onun dışında bu duyguyu öyle hissettiğim başka biri yok” yanıtını verdi. Samyeli’nin bu itirafı şaşkınlık yarattı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER