Defne, insan davranışlarını öğreniyor

Ünlü davranış bilimcisi Dr. John Demarti'nin seminerlerine katılan ve en son bunun için ABD'de bulunan Defne Samyeli, bir yıldır davranış bilimleri üzerine dersler aldığını söyledi. Konuyla ilgili dünyanın birçok yerinde seminerlere katılan ünlü isim, eğitimin kendisi için çok önemli olduğunu belirtti. Samyeli, aldığı eğitimler sonucunda da ders vermeyi düşünmediğini söyledi.