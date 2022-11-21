Defilede teröre hayır!

Wilma Elles, Tuğba Özay ve Duygu Çakmak, Asr-ı Nazende defilesinde podyuma çıktı. Çeşme'deki organizasyonda firmanın yeni kresyonlarını tanıtan mankenler finalde "Terörü lanetliyoruz" yazılı pankart açtı. Hemen ardından salonda bulunan konuklar ve mankenler, geçtiğimiz günlerde İstanbul Taksim'de meydana gelen bombalı saldırıda yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Kısa bir süre önce ABD'ye yerleşen Wilma Elles, "Tekrar Türkiye'de yaşamak istiyorum. Çevrem, arkadaşlarım, her şeyim burada'' dedi.