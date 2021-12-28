Dedikodu grubum var

Oyuncu Demet Evgar, Sarıyer'deki bir mekanda arkadaşlarıyla hasret giderdi. Çıkışta bir hayli keyifli olan oyuncu, "Yakın arkadaşlarımla birlikte toplandık. Toplanmışken de şarkılar söyledim, benim için de prova oldu" dedi. Albüm hazırlığı içerisinde olduğunu söyleyen Evgar'ı röportaj esnasında arkadaşları telefonlarıyla video çektiler. Bunun üzerine Evgar, habercilerin "Dedikodu whatsapp grubunuz mu var?" sorusu üzerine "Bunu mu düşünüyorsunuz şimdi, evet grubumuz var adı da Bir Demet Band" yanıtını verdi.

