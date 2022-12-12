Oyuncu Volkan Severcan dede oldu. Oyuncunun kızı Melis Severcan, ilk çocuğunu kucağını aldı. İlk kez dede olma sevinci yaşayan 56 yaşındaki oyuncu, hastane odasında ailesiyle çekilen fotoğrafını duygusal bir yazıyla paylaştı. Oyuncu, "Çok şükür Masal'ımız dünyaya geldi. Bugünden itibaren 'dede' unvanımı dört bir yana duyururum. Allah, Masal'ımı kem gözlerden korusun, şans, bereket, huzur ve mutluluk versin" notunu düştü.