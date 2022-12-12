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12 Aralık 2022 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:12 Aralık 2022 Pazartesi 10:00:00

Dede olma sevinci

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Oyuncu Volkan Severcan dede oldu. Oyuncunun kızı Melis Severcan, ilk çocuğunu kucağını aldı.

Oyuncu Volkan Severcan dede oldu. Oyuncunun kızı Melis Severcan, ilk çocuğunu kucağını aldı. İlk kez dede olma sevinci yaşayan 56 yaşındaki oyuncu, hastane odasında ailesiyle çekilen fotoğrafını duygusal bir yazıyla paylaştı. Oyuncu, "Çok şükür Masal'ımız dünyaya geldi. Bugünden itibaren 'dede' unvanımı dört bir yana duyururum. Allah, Masal'ımı kem gözlerden korusun, şans, bereket, huzur ve mutluluk versin" notunu düştü.

Etiketler : Dede olma sevinci Volkan Severcan Melis Severcan
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