Dayı'ya yoğun ilgi

Başrolünde Ufuk Bayraktar'ın yer aldığı, Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Beste Bereket ,Turgut Tunçalp ve Murat Akkoyunlu gibi isimlerin yer aldığı 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' filmi izleyicisiyle beyazperdede buluşmak için gün sayıyor. Yapımın fragmanına oldukça ilgili gösterildi. YouTube'da yarım milyon izlenmeyi geçen film için twitter ve instagram gibi sosyal medya hesaplarından binlerce yorumlar yapıldı.