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20 Kasım 2021 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 19:00:00

Davasından vazgeçti

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Oyuncu Zafer Algöz, rol aldığı 'Muhteşem İkili' dizisinden 153 bin lira ücretini alamadığı gerekçesiyle TMC Film'e açtığı davadan vazgeçti.

İstanbul Fikri Sınai ve Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya tarafların avukatları katıldı. Algöz'ün avukatı, "Karşı taraf ile sulh olduk. Dava ettiğimiz tüm taleplerimizden vazgeçiyoruz" dedi. Davalı TMC Film Yapım şirketinin avukatı ise "Biz de sulh olduk. Davanın reddini istiyoruz" dedi. Mahkeme, Zafer Algöz'ün davadan feragat etmesi üzerine davayı reddetme kararı aldı.

Etiketler : zafer algöz muhteşem ikili tmc film dava
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