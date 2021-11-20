Davasından vazgeçti

İstanbul Fikri Sınai ve Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya tarafların avukatları katıldı. Algöz'ün avukatı, "Karşı taraf ile sulh olduk. Dava ettiğimiz tüm taleplerimizden vazgeçiyoruz" dedi. Davalı TMC Film Yapım şirketinin avukatı ise "Biz de sulh olduk. Davanın reddini istiyoruz" dedi. Mahkeme, Zafer Algöz'ün davadan feragat etmesi üzerine davayı reddetme kararı aldı.