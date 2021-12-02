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02 Aralık 2021 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:02 Aralık 2021 Perşembe 16:30:00

Dava sürecinde böyle olsun istemezdim

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2 aylık nafakasını alamadığı için Mustafa Sandal'ın evine icra memurları gönderen eski eşi Emina Jahovic'in bu restine karşılık ünlü şarkıcı da nafakanın iptali davası açmıştı.

2 aylık nafakasını alamadığı için Mustafa Sandal'ın evine icra memurları gönderen eski eşi Emina Jahovic'in bu restine karşılık ünlü şarkıcı da nafakanın iptali davası açmıştı. O dönem Jahovic'in "Sandal'ın tüm mal varlığını annesinin üzerine geçirdiği" iddia edilmişti. Jahovic eski eşiyle olan davası hakkında, "Yani dava sürecinde böyle olsun istemezdim. Ama boşverin çok keyifli zamanlardan geçiyorum" diye konuştu. Çocuklar için Mustafa Sandal'la bir araya gelen Jahovic, "Ya boşverin onu da başka şeylere bakalım. O kadar mutluyum ki her şey mükemmel. Çok iyi şeyler oluyor" dedi.

Etiketler : Mustafa Sandal Emina Jahovic 2 aylık nafaka
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