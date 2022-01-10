Dava sorularından kaçtı

Demet Akalın, önceki akşam Etiler'deki Sahne adlı mekanda çıkıştan sonra habercilerle karşılaştı. Akalın, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Deha Bilimlier ve modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yasak aşk yaşadıklarının iddia edilmesiyle ilgili konuşmuştu. Olay sonrasında Gülşah Saraçoğlu ünlü sanatçıya dava açacağını söylemişti. Mahkeme sorularından kaçan Akalın, "Arkadaşlar trafiği felç ettik. Ne güzelsin Beşiktaş" diyerek hızla arabasına binerek uzaklaştı.