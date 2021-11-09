VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 755 bin 724'e çıktı
Çeyrek altın 924 TL'ye yükseldi
Gençlik ve Spor Bakanlığı, burs ile kredi başvurularını uzattı
Malatya'da bina çöktü: 14 kişi yaralı çıkarıldı
Datça'da depreme dayanıklı olmayan binaların yıkımına başlandı
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
2021 Necip Fazıl Ödülleri açıklandı
Karadeniz ısınıyor! Rusya'dan ABD'ye tehdit gibi uyarı!
Serdar Noorzad: E-ticaret alanında hâlâ cazip fırsatlar var
"Türkiye, öne çıkan bir aktör"
Elmalı davasında yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Türk İKA'lar geliyor!
"Yeni müjdeler için gün sayıyoruz"
Başkan Erdoğan'dan nükleer santral açıklaması
Akşener ve Öztrak'ın yalanı ifşa oldu!
Bakan Bilgin'den EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması
AK Partili isimden "asgari ücret" açıklaması
Savaş çığırtkanlarına karşı 'Türkiye' taktiği
Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı için geri sayım başladı
Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov: Ordumuzu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz
Akşener Küfürbaza sahip çıktı
Türkiye ve Azerbaycan'dan Ermenistan'a barış eli
"Soysuzluktur, edepsizlikti"
09 Kasım 2021 Salı 18:00:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 18:00:00

Dava sonuçlandı çekimler başlıyor Neşet Ertaş'ın hayatı film olacak

ABONE OL

Neşet Ertaş'ın hayatını anlatacak olan sinema filmine sanatçının ailesi itiraz etmiş, çekimlerin yapılmaması için yapımcı Mustafa Uslu'ya dava açmıştı.

Neşet Ertaş'ın hayatını anlatacak olan sinema filmine sanatçının ailesi itiraz etmiş, çekimlerin yapılmaması için yapımcı Mustafa Uslu'ya dava açmıştı. Mahkemeden çıkan karar doğrultusunda 'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ın çekilmesine izin çıktı. Yapım, hayatının Erol Parlak tarafından kaleme alındığı, 'Garip Bülbül Neşet Ertaş, Hayatı, Sanatı ve Eserleri' adlı kitaptan yola çıkılarak çekilecek.


Etiketler : Neşet Ertaş sinema filmi dava Mustafa Uslu
Ünlü rapçinin konserinde izdiham: Ölü ve yaralılar var

Ünlü rapçinin konserinde izdiham: Ölü ve yaralılar var
Menemenler Kaan'dan

Menemenler Kaan'dan
İki farklı Sinem

İki farklı Sinem

Serenay'ı yansıtan koleksiyon

Serenay'ı yansıtan koleksiyon
Kolombiya yolcusu

Kolombiya yolcusu
"Üçüncü şahıslar yok"

"Üçüncü şahıslar yok"
Asık suratlı Irmak

Asık suratlı Irmak
Şevval Sam ve oğlu Taro Emir Tekin aynı projede

Şevval Sam ve oğlu Taro Emir Tekin aynı projede
Evirgen'den aşk itirafı

Evirgen'den aşk itirafı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER