Dava sonuçlandı çekimler başlıyor Neşet Ertaş'ın hayatı film olacak

Neşet Ertaş'ın hayatını anlatacak olan sinema filmine sanatçının ailesi itiraz etmiş, çekimlerin yapılmaması için yapımcı Mustafa Uslu'ya dava açmıştı. Mahkemeden çıkan karar doğrultusunda 'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ın çekilmesine izin çıktı. Yapım, hayatının Erol Parlak tarafından kaleme alındığı, 'Garip Bülbül Neşet Ertaş, Hayatı, Sanatı ve Eserleri' adlı kitaptan yola çıkılarak çekilecek.





