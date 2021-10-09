Gönderi başına yüksek kazanç

Danla Bilic, Duygu Özaslan, Gamze Erçel, Aslıhan Doğan Turan, Yasemin Özilhan, Burcu Esmersoy ve Rachel Araz gibi isimlerin sosyal medyadan kaç bin lira kazandıkları belli oldu. Sanatçı dünyasının da isimlerinin yeni gözdesi olan İnfluencer'lığın en çok ücret alanı Danla Bilic oldu. İşte İnfluencer'ların kazançları: Duygu Özaslan post başına 100 bin lira, Gamze Erçel post başına 80 bin lira, Aslıhan Doğan Turan post başına 40 bin lira, Rachel Araz post başına 50 bin lira, Yasemin Özilhan post başına 60 bin lira alıyor. Mankenlik ve sunuculuk yapan da ancak sosyal medyanın etkisiyle influercerlık işine de el atan Burcu Esmersoy, Instagram'da her post başına 40 bin lira ücret alıyor.

