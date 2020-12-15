Çocuklar için buluştuk

Kitap seslendirmenin uzun zamandır yapmak istediği bir şey olduğunu söyleyen itap seslendirme, ‘’Okumayı da dinlemeyi de çok seviyorum. Çok sevdiğim bir kitabın tüm karakterlerine bürünmek, o dünya içinde zaman geçirmek, çok eğlenceli bir süreçti benim için’’ dedi. Goodreads okurlarına göre 2018’in En İyi Fantastik Kitabı seçilen eser, kadın yaşamının sıradan ve sıra dışı bir hikayesini anlatıyor.