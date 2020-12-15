Damla Sönmez kitap seslendirdi: Çocuklar için buluştuk
Oyuncu Damla Sönmez, Madeline Miller'ın ‘Ben, Kirke'yi Storytel için seslendirdi.
Kitap seslendirmenin uzun zamandır yapmak istediği bir şey olduğunu söyleyen itap seslendirme, ‘’Okumayı da dinlemeyi de çok seviyorum. Çok sevdiğim bir kitabın tüm karakterlerine bürünmek, o dünya içinde zaman geçirmek, çok eğlenceli bir süreçti benim için’’ dedi. Goodreads okurlarına göre 2018’in En İyi Fantastik Kitabı seçilen eser, kadın yaşamının sıradan ve sıra dışı bir hikayesini anlatıyor.
- Bir araya geldiler! 'Çocuklar için buluştuk'
- Çocuklar için buluştuk
- Savaş bitti! Günel Zeynalova sokağa çıktı
- Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya sitem: Çocuğum seviyor diye değil!
- Özcan Deniz: En zoru da oğlumu özlemek
- Aşk 101'in yıldızı İpek Filiz Yazıcı'dan kafa karıştıran paylaşım