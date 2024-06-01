'Seni Bıraktığım Yerdeyim' filmiyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanan oyuncu Damla Sönmez aşkı tanımladı. Oyuncu, MAG dergisi için objektif karşısına geçerek pozlar verdi.

Kalbini uzun bir süredir aşka kapatan oyuncu Damla Sönmez, aşk hakkında konuştu.

Başarılı oyuncu Sönmez, "Aşk, hayatın yakıtı. Her anlamda, her alanda. İnsanı harekete geçiren büyük bir güç." dedi.

Sönmez, " İkili ilişkilerde dostluğun, aşkı sevgiye dönüştürebilmenin, her gün ilişkiyi canlı tutmayı seçmenin ve bunun için arkadaşlıklardaki gibi emek göstermenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Aşk her şeyin yanında kocaman bir hediye" ifadelerini kullandı.