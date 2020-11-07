Damla Ersubaşı ve Mustafa Cankeser barıştılar mı? Boşanan çiftin ikinci şans buluşması

Damla Ersubaşı ve Mustafa Cankeser barıştılar mı? Boşanan çiftin ikinci şans buluşması

Mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Cankeser'in Esra Balamir vasıtasıyla bir araya geldiği öğrenildi. Sorunlarını masaya yatıran çiftin, bir araya gelmesi ‘Barıştılar mı?’ diye düşündürttü.