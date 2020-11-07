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07 Kasım 2020 Cumartesi 09:43:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 09:43:00

Damla Ersubaşı ve Mustafa Cankeser barıştılar mı? Boşanan çiftin ikinci şans buluşması

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Geçtiğimiz ay boşanan Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Cankeser ve Esra Balamir ile Nişantaşı'nda buluştu.

Mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Cankeser'in Esra Balamir vasıtasıyla bir araya geldiği öğrenildi. Sorunlarını masaya yatıran çiftin, bir araya gelmesi ‘Barıştılar mı?’ diye düşündürttü.  

Etiketler : Damla Ersubaşı Mustafa Cankeser Esra Balamir buluşma
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