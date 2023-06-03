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03 Haziran 2023 Cumartesi 10:08:00 - Güncelleme:03 Haziran 2023 Cumartesi 10:08:00

Damla Colbay'dan sevgiliye teşekkür

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Damla Colbay, sevilisi Ali Osman Çiçek'e aşkını haykırdı.

Oyuncu Damla Colbay, doktor sevilisi Ali Osman Çiçek'e aşkını haykırdı. Bir süredir ekranlara ara vere oyuncu sosyal medya hesabından sevgilisiyle çıktıkları bir tatillerinden fotoğrafını paylaştı. Colbay gönderisinin altına, "Yumuşacık sevginle bana hep ne kadar şanslı bir insan olduğumu hatırlatıyorsun. Senin şefkatinle uyumak, tüm neşenle yeni bir güne uyanmak başıma gelen en güzel şey beni varlığınla sarıp sarmaladığın, kendini benimle paylaştığın için teşekkür ederim" notunu yazdı.

Etiketler : oyuncu damla colbay ali osman çiçek sevgili
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