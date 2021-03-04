Dalga konusu titizliği

Masumlar Apartmanı'nda temizlik takıntılı Safiye karakterini oynayan Ezgi Mola, kendisinin gerçek hayatta rolü kadar takıntılı olmadığını söyledi. BeStyle dergisine konuşan Mola, ''Takıntılı olmadığım kesin ama titizliğimle yıllardır dalga geçilir. Belki bundan 10 yıl kadar önce takıntılı olmanın da sınırından dönmüş olabilirim. Çok şükür ki döndüm çünkü çok yorucu ve insanın hayatından çalan bir şey'' dedi.

