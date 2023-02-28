Oyuncu Demet Özdemir, yürekleri ısıttı. 31 yaşına basan oyuncu, sevenleri ve arkadaşlarından hediye yerine 11 ilimizde yaşanan deprem felaketine yardım etmelerini istemişti. Oyuncu 100 bin lirayı bulan bağış karşısında duygusal anlar yaşadı ve hislerini sosyal medya hesabından dile getirdi. Özdemir, "Kısa sürede toplam bağış miktarına ulaşılmasını sağlayan tüm sevenlerime teşekkür ediyorum. Bu acıyla baş etmenin bize yakışan yolu dayanışmadır. Sizlerin de bağışlarıyla doğum günümü böyle anlamlı kıldığınız için çok ama çok teşekkür ederim. El ele, yan yanayız, daha güzel günler yakın" dedi.