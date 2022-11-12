Gül Sunal 2000 yılında uçakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Türk sinemasının unutulmaz ismi eşi Kemal Sunal'ı 78'inci doğum gününde andı. Gül Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Eşiyle yıllar önce çekilen fotoğraflarını yayınlayan Sunal, gönderisinin altına, "11 Kasım... İyi ki doğdun Kemal, iyi ki varsın. Daha çok gülecektik, esas şimdi gülecektik" yazdı.

