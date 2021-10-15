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15 Ekim 2021 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 10:00:00

Dağın Akkız'ı geliyor

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Hazırlık süreci bir yıl süren 'Destan' dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Savaşçı bir karakter olan 'Akkız'ı canlandıran Ebru Şahin, at binme ve kılıç kullanma dersleri aldı.

Hazırlık süreci bir yıl süren 'Destan' dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Savaşçı bir karakter olan 'Akkız'ı canlandıran Ebru Şahin, at binme ve kılıç kullanma dersleri aldı.

Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği yapımın çekimleri Bozdağ Film Platosu'nda başladı. Kamera karşısına geçen oyuncular oldukça keyifliydi. Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin başrollerini paylaşacağı dizide Şahin, 'Akkız' rolüne hayat verirken Tepeli ise, 'Batuga'yı canlandıracak. Fragmanı yayınlanan dizide Ebru Şahin'in at üzerindeki sahneleri ve aksiyon performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Dizi hayranlarının 'dişi kurt' yakıştırması yaptıkları Şahin, saçları ve 8. yüzyılda geçen hikayedeki kıyafetleriyle bambaşka birine dönüştü. Set öncesi sıkı bir eğitimden geçerek at binme ve ok kullanma dersleri alan Şahin, fragmanda performansıyla göz doldurdu. Yapımda Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkın konusu anlatılıyor.

Etiketler : Dağın Akkız Bozdağ Film Akkız Ebru Şahin
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