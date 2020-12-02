Dağhan Külegeç ilk kitabının heyecanını yaşıyor

Ayşe Erbulak ile birlikte kurduğu yayınevini hayata geçiren Dağhan Külegeç, ilk çeviri kitabı “Nostradamus İle Konuşmalar”ı okurlara sunmanın heyecanını yaşadı. Geçmiş hayat regresyonisti Dolores Cannon’un imzasını taşıyan eser, dünyanın en ünlü kâhini Nostradamus’un yanlış yorumlanan kehanetlerini açığa kavuşturan önemli bir yapıt.