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02 Aralık 2020 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:02 Aralık 2020 Çarşamba 09:25:00

Dağhan Külegeç ilk kitabının heyecanını yaşıyor

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Oyuncu Dağhan Külegeç, kendi adını verdiği yayınevinden ilk kitabını edebiyatseverlerle buluşturdu.

Ayşe Erbulak ile birlikte kurduğu yayınevini hayata geçiren Dağhan Külegeç, ilk çeviri kitabı “Nostradamus İle Konuşmalar”ı okurlara sunmanın heyecanını yaşadı. Geçmiş hayat regresyonisti Dolores Cannon’un imzasını taşıyan eser, dünyanın en ünlü kâhini Nostradamus’un yanlış yorumlanan kehanetlerini açığa kavuşturan önemli bir yapıt.

Etiketler : Dağhan Külegeç Ayşe Erbulak Nostradamus İle Konuşmalar Dolores Cannon
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