Dağda enerji topladı

TRT'nin Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin baş rolünde yer alan oyuncu Engin Altan Düzyatan, ailesiyle tatile çıktı. Oyuncu, yapıma verilen arayı fırsat bulup eşi Neslişah Alkoçlar ve çocukları Emir Aras ve Alara'yla birlikte soluğu Uludağ'da aldı. Düzyatan, gün boyu kayak ve snowboard yaparak enerji topladı. Çiftin tatillerine daha sonra kalabalık arkadaş grubu dahil oldu.