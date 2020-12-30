CZN Burak ve Nusret'in Dubai'de kıyasıya rekabeti

CZN yeni mekanında önceki gün yılın futbolcusu seçilen Cristiano Ronaldo’yu ağırlayarak bir nevi rakibine nispet yaptı. Nusret’te bunun üzerine karşı atağa geçti ve mekânında Barselonalı yıldız Gerard Pique'yi ağırladı. Nusret, ünlü futbolcuya meşhur tuz şovunu da yaptırmayı ihmal etmedi.