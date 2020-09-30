Cüneyt Arkın ile ilgili şaşırtan gerçek! 1964 yılındaki evliliğinden bir kızı olduğu ortaya çıktı

Cüneyt Arkın ile ilgili şaşırtan gerçek! 1964 yılındaki evliliğinden bir kızı olduğu ortaya çıktı

2 yıl sonra da Güler Mocan'dan boşanan Cüneyt Arkın bir daha kızıyla görüşemedi. Cüneyt Arkın'ın bir kızı olduğunu yıllarca kimse bilmedi. Basından gizlenen Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı şimdilerde magazin dünyasının dikkatini çekti.

Cüneyt Arkın'ın oğullar Kaan Cüreklibatır ve Murat Arkın tüm sevenleri tarafından tanınırken, bir de kızı olduğu ortaya çıktı. Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Filiz Canlı herkesi şaşkına çevirdi. Filiz Canlı'nın annesi doktor Güler Mocan. Cüneyt Arkın ve Mocan 1964 yılında evlendi. Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı ise 1966'da dünyaya geldi.