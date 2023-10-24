Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda

Dijital müzik platformu Spotify, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlamak için EQUAL Türkiye Ekim ayı elçisinin "Cumhuriyet'in Divası" olarak anılan Müzeyyen Senar olduğunu duyurdu. 2015 yılında vefaqt eden Müzeyyen Senar'ın afişi, New York Times Meydanı'ndaki dev dijital ekranda boy gösterdi. Platform, ekim ayındaki amacında Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'nin birbirinden güçlü kadın seslerini bir araya getirmek ve kadın sanatçıların müziğe olan katkılarını kutlamak.