VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor
DSÖ, Gazze'deki personeli ile bağlantıyı kaybetti: "İnsani yardım talep ediyoruz"
Başkan Erdoğan'dan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı
BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
"Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"
24 Ekim 2023 Salı 07:54:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 07:54:00

Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda

ABONE OL

Dijital müzik platformu Spotify, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlamak için EQUAL Türkiye Ekim ayı elçisinin "Cumhuriyet'in Divası" olarak anılan Müzeyyen Senar olduğunu duyurdu.

Dijital müzik platformu Spotify, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlamak için EQUAL Türkiye Ekim ayı elçisinin "Cumhuriyet'in Divası" olarak anılan Müzeyyen Senar olduğunu duyurdu. 2015 yılında vefaqt eden Müzeyyen Senar'ın afişi, New York Times Meydanı'ndaki dev dijital ekranda boy gösterdi. Platform, ekim ayındaki amacında Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'nin birbirinden güçlü kadın seslerini bir araya getirmek ve kadın sanatçıların müziğe olan katkılarını kutlamak.

Etiketler : platformu Spotify Cumhuriyet'in 100'üncü yılı Cumhuriyet'in Divası
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
Gençlerin tiyatroya ilgisi var

Gençlerin tiyatroya ilgisi var
Münasebetsiz bir gün!

Münasebetsiz bir gün!
Yapımcı olarak Cannes'da

Yapımcı olarak Cannes'da
Direniş filmi geliyor

Direniş filmi geliyor
Annelik Sinem'e güç vermiş

Annelik Sinem'e güç vermiş
At üzerinde güzellik yarışması

At üzerinde güzellik yarışması
Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın
Eleştirilere üzülmüyorum

Eleştirilere üzülmüyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX