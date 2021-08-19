Çukurova ekibi sette

Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in başrolünü üstlendiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisi sete çıktı. Yeni sezonda kadrosuna İbrahim Çelikkol'un dahil olduğu çekimler Adana'da başladı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizi aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'nın bereketli topraklarında ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkı konu alıyor.