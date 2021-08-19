Çukurova ekibi sette
Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in başrolünü üstlendiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisi sete çıktı.
Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in başrolünü üstlendiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisi sete çıktı. Yeni sezonda kadrosuna İbrahim Çelikkol'un dahil olduğu çekimler Adana'da başladı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizi aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'nın bereketli topraklarında ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkı konu alıyor.