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08 Ekim 2020 Perşembe 16:02:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 16:02:00

Çukur final mi yapıyor? Dizinin sevilen karakteri Cumali çarpıcı açıklamalarda bulundu

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Show TV'nin sevilerek izlenen dizilerinden Çukur hayranlarını ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Dizinin sevilen iki ismi Yamaç ve Cumali, birlikte yedikleri yemek sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı 'Çukur dizisi final mi yapacak' dedirtti.

Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur final mi yapacak? Çukur'un Cumali'si tüyoyu verdi. Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan sevgilisi Bige Önal ile, Çukur'un Cumali'si Necip Memili ve eşi Didem Dayıcıoğlu, birlikte yemek yedi. Keyifli yemeğin ardından iki ünlü oyuncu, yaptıkları açıklamalarla dikkat çekti.

Çukur 4. sezonuyla yoluna güçlü şekilde devam ediyor. Dizinin 4. sezonda final yapacağı ile ilgili duyumlar var. Necip Memili ile ilgili espri de yapan Aras Bulut İynemli, “Burada karşılaştık, beni Çukur’dan kovan adamla arkadaşlık etmem” diyerek herkesi güldürdü. Necip Memili ise “Tesadüfen karşılaştık, hatta ben hiç tanımıyorum beyefendi” ifadesini kullanarak espriye katıldı.

7. Koğuştaki Mucize filminin ödül üstüne ödül almasından çok gurur duyan İynemli, bu sezon sadece Çukur dizisine odaklandığını açıkladı.

Necip Memili, Çukur dizisiyle ilgili tüyo isteyen muhabirlere şunları söyledi: “Güzel güzel öldürüyorum. Yavaş yavaş . Var daha ölecek olanlar var.”

Çukur dizisinin 4. sezonda ekrana veda edeceği iddiası ile ilgili ise “Bakacağız, yapımcımız karar verecek” diyerek konuyu Ay Yapım’ın patronu Kerem Çatay’a havale etti.

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