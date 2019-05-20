Çukur 67. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Çukur son bölümde neler yaşandı?

  • Bist 100
    86.771
  • Dolar
    6,0297
  • Euro
    6,7402
  • Altın
    247,7017
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İran ile ilgili AB, BM ve ABD'den peş peşe açıklamalar geldi İran ile ilgili AB, BM ve ABD'den peş peşe açıklamalar geldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili tasarrufumuz yok Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili tasarrufumuz yok
İBB: 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracı ifadesi gerçek dışı İBB: 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracı ifadesi gerçek dışı
Kruse’ye dev talipler Kruse’ye dev talipler
Mircea Lucescu ağır basıyor Mircea Lucescu ağır basıyor
Olcay veda ediyor Olcay veda ediyor
İmparator faktörü İmparator faktörü
40 milyon dolarlık jest 40 milyon dolarlık jest
4 yaşında 6 arkadaşını kurtardı 4 yaşında 6 arkadaşını kurtardı
Mustafa Cengiz: Mali durumu en iyi kulübüz Mustafa Cengiz: Mali durumu en iyi kulübüz
Binali Yıldırım, Twitter'dan davet ettiği aileyle iftar yaptı Binali Yıldırım, Twitter'dan davet ettiği aileyle iftar yaptı
Kereviz suyuyla mide yanmasına son Kereviz suyuyla mide yanmasına son
Fırtına Deresi'nde yıkım gerginliği Fırtına Deresi'nde yıkım gerginliği
Ortak üretime Rusya'dan destek Ortak üretime Rusya'dan destek
İftar sofrası İftar sofrası
Yardımlaşmanın sembolü: Sadaka taşı Yardımlaşmanın sembolü: Sadaka taşı
İmam-ı Azam'ın hoşgörüsü İmam-ı Azam'ın hoşgörüsü
Hamza Hamzaoğlu: Herkesin kendisini sorgulamasını istiyorum Hamza Hamzaoğlu: Herkesin kendisini sorgulamasını istiyorum
Başkan Erdoğan: Türk Konseyi'nin mevcut yapısını korumasını istiyoruz Başkan Erdoğan: Türk Konseyi'nin mevcut yapısını korumasını istiyoruz
Seyyahlığın müjdelendiği mabet: Ahi Çelebi Camii Seyyahlığın müjdelendiği mabet: Ahi Çelebi Camii
Allah'a adanmış 10 gün: İtikaf Allah'a adanmış 10 gün: İtikaf
Ersun Yanal: En büyük arzumuz başarılı Fenerbahçe'yi oluşturmak Ersun Yanal: En büyük arzumuz başarılı Fenerbahçe'yi oluşturmak
THY 86. yılını kutluyor THY 86. yılını kutluyor
Sarar çiftinin evindeki soyguncular yakalandı Sarar çiftinin evindeki soyguncular yakalandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Mayıs 2019 16:58 | Pazartesi

Çukur 67. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Çukur son bölümde neler yaşandı?

Çukur 67. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Çukur son bölümde neler yaşandı? sorularının yanıtları araştırılıyor. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Çukur'da yine heyecan dorukta. Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'da olaylar bitmek bilmiyor. Sezon finaline girecek olan Çukur izleyicilerini ekranlara kitlemeyi başarıyor. Çukur 66. yeni bölümde, Çukur'dakiler dört bir yanda Aliço'yu bulmak için seferber oluyorlar. Emin adımlarla planını harekete geçiren Yücel, Timsah ile ittifak kuruyor. Bu sırada Celasun'un geçmişte yaptığı bir hata, Meke'yle ikisini Azer'le yüzleştirecek. İkilinin büyük bir tehlike yaşayacağı bölümde, seyircilerin ilk sezondan bu yana büyük merakla bekledikleri Akın Koçovalı da hapishaneden tahliye olmak için gün sayıyor. Çukur yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

Çukur 67. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Çukur son bölümde neler yaşandı? sorularının yanıtları tüm Çukur izleyicileri tarafından merak ediliyor. Show TV'nin reyting rekorları kıran Çukur'da sular durulmuyor. Heyecanlı dakikaların hiç bitmedi Çukur bu hafta yine izleyicisini ekrana kitlemeyi başardı. Çukur 66. yeni bölümde, Çukur'dakiler dört bir yanda Aliço'yu bulmak için seferber oluyorlar. Emin adımlarla planını harekete geçiren Yücel, Timsah ile ittifak kuruyor. Bu sırada Celasun'un geçmişte yaptığı bir hata, Meke'yle ikisini Azer'le yüzleştirecek. İkilinin büyük bir tehlike yaşayacağı bölümde, seyircilerin ilk sezondan bu yana büyük merakla bekledikleri Akın Koçovalı da hapishaneden tahliye olmak için gün sayıyor. Çukur son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. 

ÇUKUR 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ? 
Çukur 67. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Çukur 67. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecek. 

ÇUKUR 66. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yamaç, eline üçüncü bir siyah zarfın geçmesiyle deliye dönecek. Çukur'dakiler dört bir yanda Aliço'yu bulmak için seferber olacak. Emin adımlarla planını harekete geçiren Yücel, Timsah ile ittifak kuracak. Bu sırada Celasun'un geçmişte yaptığı bir hata, Meke'yle ikisini Azer'le yüzleştirecek. İkilinin büyük bir tehlike yaşayacağı bölümde, seyircilerin ilk sezondan bu yana büyük merakla bekledikleri Akın Koçovalı da hapishaneden tahliye olmak için gün sayacak. Cumali, babasının kaybıyla yıkılan Damla'nın yanında olabilmek için elinden geleni yaparken Damla, iki tercih arasında kalacak. Sena ve Akşın'ın kayıplarının ardından yeni bir kaybın yaşanması Çukur'da hiçbir şeyi eskisi gibi yapmayacak ve tüm dengeleri alt üst edecek.

ÇUKUR 65. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Çukur yeni düşmanı Azer Kurtuluş’un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını soracaklar. İdris tüm Koçovalı kardeşleri eski günlerdeki gibi omuz omuza mücadele etmeleri için sürpriz bir hamleyle buluşturacak.

Uluç’un ihanetinin ortaya çıkması herkesi sarsarken, Damla’yı ise büyük bir çıkmazın içine sürükleyecek ve bu durum Cumali ile yakınlaşmasına sebep olacak. Bu sırada Azer’i ziyaret eden Yücel, Koçovalıları yok etmek için boş durmayacak. Timsah’la yolları kesişen Yücel şoke edici bir hamlede bulunacak ve Çukur’da tansiyon yükselecek.

ÇUKUR KONUSU NE?
İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç'ın Çukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

 

'Türk Konseyi'nin mevcut yapısını korumasını istiyoruz'
AB, BM ve ABD'den peş peşe açıklamalar geldi
Soyguncular yakalandı
Hamas, İsrail ile 6 aylık ateşkese varıldığını yalanladı
İran 4 kat artırdı
Döner bıçağı ile saldırdı
Bahçeli, klasik otomobili ile başkent caddelerini gezdi
Siirt'te gri kategoride aranan terörist teslim oldu
'Türkiye'nin politika ve tezlerini Amerikalılara anlatacağız'
MEB: Matematik 9,10, 11. sınıflar için ortak ders, her öğrenci almak zorunda
Halk otobüsünün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
"İskender ve Cengiz Han’ın yapamadığını yapmaya çalışıyor"
Erzurumspor-Fenerbahçe CANLI
130 yıldır kullanılan "kilogram" bugünden itibaren değişti
Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın peşinde
YSK'da toplantı bitti, gerekçeli karar bugün açıklanmayacak
Baransu'nun kardeşi ve Dişli'nin oğlu da gözaltına alınanlar arasında
Tek tip askerlik nasıl olacak? İşte madde madde yeni askerlik sistemi
ABD, Basra ve Akdeniz'de çırpındıkça batıyor
Savcı Sayan'dan hodri meydan: İspatlarsanız...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ