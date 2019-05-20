Çukur 67. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Çukur son bölümde neler yaşandı? sorularının yanıtları tüm Çukur izleyicileri tarafından merak ediliyor. Show TV'nin reyting rekorları kıran Çukur'da sular durulmuyor. Heyecanlı dakikaların hiç bitmedi Çukur bu hafta yine izleyicisini ekrana kitlemeyi başardı. Çukur 66. yeni bölümde, Çukur'dakiler dört bir yanda Aliço'yu bulmak için seferber oluyorlar. Emin adımlarla planını harekete geçiren Yücel, Timsah ile ittifak kuruyor. Bu sırada Celasun'un geçmişte yaptığı bir hata, Meke'yle ikisini Azer'le yüzleştirecek. İkilinin büyük bir tehlike yaşayacağı bölümde, seyircilerin ilk sezondan bu yana büyük merakla bekledikleri Akın Koçovalı da hapishaneden tahliye olmak için gün sayıyor. Çukur son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

ÇUKUR 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çukur 67. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Çukur 67. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecek.

ÇUKUR 66. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç, eline üçüncü bir siyah zarfın geçmesiyle deliye dönecek. Çukur'dakiler dört bir yanda Aliço'yu bulmak için seferber olacak. Emin adımlarla planını harekete geçiren Yücel, Timsah ile ittifak kuracak. Bu sırada Celasun'un geçmişte yaptığı bir hata, Meke'yle ikisini Azer'le yüzleştirecek. İkilinin büyük bir tehlike yaşayacağı bölümde, seyircilerin ilk sezondan bu yana büyük merakla bekledikleri Akın Koçovalı da hapishaneden tahliye olmak için gün sayacak. Cumali, babasının kaybıyla yıkılan Damla'nın yanında olabilmek için elinden geleni yaparken Damla, iki tercih arasında kalacak. Sena ve Akşın'ın kayıplarının ardından yeni bir kaybın yaşanması Çukur'da hiçbir şeyi eskisi gibi yapmayacak ve tüm dengeleri alt üst edecek.

ÇUKUR 65. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur yeni düşmanı Azer Kurtuluş’un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını soracaklar. İdris tüm Koçovalı kardeşleri eski günlerdeki gibi omuz omuza mücadele etmeleri için sürpriz bir hamleyle buluşturacak.

Uluç’un ihanetinin ortaya çıkması herkesi sarsarken, Damla’yı ise büyük bir çıkmazın içine sürükleyecek ve bu durum Cumali ile yakınlaşmasına sebep olacak. Bu sırada Azer’i ziyaret eden Yücel, Koçovalıları yok etmek için boş durmayacak. Timsah’la yolları kesişen Yücel şoke edici bir hamlede bulunacak ve Çukur’da tansiyon yükselecek.

ÇUKUR KONUSU NE?

İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç'ın Çukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?