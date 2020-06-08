  • BIST
    110903
  • Dolar
    6,7868
  • Euro
    7,6649
  • Altın
    370,0180
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Havalimanlarından asker uğurlamaları
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la mücadelede normalleşme sürecine yönelik tedbirleri güncelledi
Terzi görünümlü iş yerlerinde ele geçirildi
Gazprom düşen gaz talebi ve fiyatları nedeniyle zorda
Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyon!
Kekik kenti Denizli'den 60 milyon dolar ihracat hedefi
İdlib şehidimiz son yolculuğuna uğurlandı
"Trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 14 azaldı"
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 476 bini geçti
PKK'ya bir darbe daha! Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu
Şehit Anayurt son yolculuğuna uğurlandı
THY'den sağlık çalışanlarına müjde!
Bakan Albayrak açıkladı: Dev destek geliyor!
İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler!
Azerbaycan ordusu Türk silahlarıyla güçlenecek!
Terör örgütü YPG/PKK'ya 'bahar' darbesi
Mavi Gezegen'in rengini aldığı okyanuslar tehdit altında
Parası olmayan beni anlamaz
Eski Pakistan Başbakanı Abbasi de Kovid-19'a yakalandı
Çanakkale'de Türk kara sularına geri itilen 36 sığınmacı kurtarıldı
Barcelona'nın 'Messili Palandöken' paylaşımının ardından Erzurum'dan İspanyol temsilcisine davet
Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
08 Haziran 2020 Pazartesi 11:17:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 11:19:00

Coşkun Sabah: Parası olmayan beni anlamaz

ABONE OL

Koronavirüs yüzünden konserlerinin iptal edildiğini ve maddi zarara uğradığını ifade eden sanatçı Coşkun Sabah, "Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar. Parası olmayan ne demek istediğimi anlamaz" ifadelerini kullandı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs yüzünden konserlerinin iptal edildiğini ve maddi zarara uğradığını ifade eden sanatçı Coşkun Sabah, yeni açıklamalarda bulundu.

2. Sayfa'ya konuşan Sabah, konuyla ilgili şunları söyledi:

Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar. Parası olmayan ne demek istediğimi anlamaz. Ben üç ay kira almadım. Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm varsa bankada 450 bin liram var. Ben 450 bin lirayı dört ayda harcıyorum, sonra ne olacak?

Sabah, geçtiğimiz günlerde "Pandemi süreci ekonominizi etkiledi mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Bir sıkıntım yok arkadaşlar. 80'li yıllarda ortalığı kasıp, kavuruyordum. O zamanlar iyi paralar kazanıp, iyi birikimler yaptım. Yoksa teliflerden gelen paralar Türkiye'de komik rakamlar.

Coşkun Sabah, "Hazıra dağ dayanmaz. 3-4 ay dayanırım ama sonrasını bilemiyorum. Biliyorsunuz Ceyda ile ayrılık döneminde yüklü bir tazminat ödedim" ifadelerini kullanmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER