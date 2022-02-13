Çoruh Nehri'nde Eskimo usulü av

Bayburt'ta, Çoruh Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı. Nehrin merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Bayraktar köyünden geçen bölümünde eskimo usulü avcılık yapılıyor. Sabah erken saatlerde nehir kenarında soba kurup kahvaltı yapan köylüler, 30 santimetreyi bulan buz tabakasını kazma ve baltayla kırarak ağlarını suya bırakıyor. Nehrin bazı bölümlerinde buz altında sıkışan balıklar ise çıplak elle tutuluyor. Ağaç dallarıyla buza vurup ses çıkartan avcılar, balıkların ağlara takılmasını bekliyor.