Çöpçatan ben değilim

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu aşkının mimarı olduğu iddia edilen Kubilay Aka, "Evde oturup şunu şuna ayarlayayım diye düşünmüyorum. Kendileri tanışıp, mutlu bir yola çıkmışlar" dedi.

Oyuncular Kubilay Aka ve Dilan Çiçek Deniz reklam yüzü olduğu Clear'ın davetinde boy gösterdi. Maslak'ta gerçekleşen gecede Deniz'i sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yalnız bırakmadı. Deniz ve Yazıcıoğlu ile yakın arkadaş olan Aka, ikiliyi birbiriyle tanıştırdığı iddialarına son noktayı koydu. Aka, "Çok seviyorum Mert'i. İki yakın arkadaşımın birlikte olması beni çok mutlu ediyor. Birlikte güzel vakit geçirdiklerine eminim. Birbirlerine saygı duyan çiftler nadirdir. Onlar bunun örneği. Ayarlama işini ben yapmadım ya. Hiç kimsenin de ayarlamasını ben yapmadım. Evde oturup şunu şuna ayarlıyayım diye ben düşünmüyorum. Kendileri tanışıp, mutlu bir yola çıkmışlar" dedi. Deniz ile 'Çukur' adlı dizide birlikte rol alan Aka, "Biz birlikte projemizi yaptıktan sonra ayrılmadık ya. Aynı ajanstayız zaten. Sık sık görüşüyoruz o yüzden" dedi.