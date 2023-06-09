VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden: İngiltere Başbakanı Sunak ile önemli ve olumlu görüşmeler gerçekleştirdik
İstanbul'un ihracatında sanayi baş rolde
Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın resmi Twitter hesabı bulunmuyor
Borsa İstanbul 2022'de dünyada en fazla kazandıran borsa oldu
Türkiye, hayvan varlığında Avrupa'nın zirvesinde
Katılım bankacılığında sektörün hedefi yüzde 15 paya ulaşmak
09 Haziran 2023 Cuma 07:46:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 07:46:00

Çöpçatan ben değilim

ABONE OL

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu aşkının mimarı olduğu iddia edilen Kubilay Aka, "Evde oturup şunu şuna ayarlayayım diye düşünmüyorum. Kendileri tanışıp, mutlu bir yola çıkmışlar" dedi.

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu aşkının mimarı olduğu iddia edilen Kubilay Aka, "Evde oturup şunu şuna ayarlayayım diye düşünmüyorum. Kendileri tanışıp, mutlu bir yola çıkmışlar" dedi.

Oyuncular Kubilay Aka ve Dilan Çiçek Deniz reklam yüzü olduğu Clear'ın davetinde boy gösterdi. Maslak'ta gerçekleşen gecede Deniz'i sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yalnız bırakmadı. Deniz ve Yazıcıoğlu ile yakın arkadaş olan Aka, ikiliyi birbiriyle tanıştırdığı iddialarına son noktayı koydu. Aka, "Çok seviyorum Mert'i. İki yakın arkadaşımın birlikte olması beni çok mutlu ediyor. Birlikte güzel vakit geçirdiklerine eminim. Birbirlerine saygı duyan çiftler nadirdir. Onlar bunun örneği. Ayarlama işini ben yapmadım ya. Hiç kimsenin de ayarlamasını ben yapmadım. Evde oturup şunu şuna ayarlıyayım diye ben düşünmüyorum. Kendileri tanışıp, mutlu bir yola çıkmışlar" dedi. Deniz ile 'Çukur' adlı dizide birlikte rol alan Aka, "Biz birlikte projemizi yaptıktan sonra ayrılmadık ya. Aynı ajanstayız zaten. Sık sık görüşüyoruz o yüzden" dedi.

Etiketler : Çöpçatan ben değilim Dilan Çiçek Deniz Mert Yazıcıoğlu
Ailesi için endişeleniyor

Ailesi için endişeleniyor
Açılış sahnesi

Açılış sahnesi
Sahnede Güneş açtı

Sahnede Güneş açtı
Çekimler başladı

Çekimler başladı
18 Haziran'da evleniyor

18 Haziran'da evleniyor
Bu kez güldürüyor

Bu kez güldürüyor
Dolandırıldı

Dolandırıldı
‘Hiç iyi değilim'

‘Hiç iyi değilim'
Estetik itirafı

Estetik itirafı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX