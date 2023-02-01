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01 Şubat 2023 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 19:00:00

‘Çöp Adam' tatilde

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Engin Altan Düzyatan, yoğun bir tempoda devam eden set çalışmasına kısa bir mola verdi.

'Çöp Adam' dizinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan, yoğun bir tempoda devam eden set çalışmasına kısa bir mola verdi. Haftalık set molasındaki tüm vaktini ailesine ayıran Düzyatan, sömestr tatilini de fırsat bilerek ailesiyle Uludağ'da kısa bir kar tatili yaptı. Ekstrem sporlara ilgisiyle bilinen ve başarılı bir kayakçı olan Düzyatan, kısa tatili sırasında yılın ilk karının tadını çıkardı.

Etiketler : çöp adam engin altan düzyatan tatil
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