'Çöp Adam' heyecanı

'Çöp Adam' adlı dizide rol alan Engin Altan Düzyatan, çekimlere başladıklarını söyledi. Elçin Sangu ile kamera karşısına geçen Düzyatan, ''Gerçek bir hikayeden uyarlanmış olması benim en çok ilgimi çeken ve içinde olmak isteme sebeplerimden biri'' dedi. Dizide Tamer karakterini canlandıran Düzyatan, ''Psikolojik ağırlığı yüksek bir karakter diyebiliriz. Diğer oynadığım karakterlerden farklı olarak değerlendirdiğimizde psikolojisini ve derinliklerini irdelediğimiz bir yandan da karakterlerin değişik durumlar karşısında nasıl tepkiler verebileceğini gördüğümüz bir hikaye... Çok ilginç Türkiye'nin alışık olduğu tarzda bir hikaye değil'' dedi.