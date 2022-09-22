‘Çöp Adam' hazırlığı

Engin Altan Düzyatan, 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinin ardından yeni bir projeyle ekranda olacak. Düzyatan, OGM Pictures imzalı 'Çöp Adam' dizisi için el sıkıştı. Etiler'de görüntülenen oyuncu, ''Görüşüyoruz şu anda... İyi bir aşamadayız... Daha fazla bilgi almak için yapımcılar ve gerekli merciler açıklama yapacaktır. Heyecanlı bir süreç bakalım, toplantılarımız devam ediyor" dedi. Dizinin başrol kadın yıldızı için de Elçin Sangu'la görüşmeler sürüyor. Yağız Alp Akaydın'ın yöneteceği dizide Engin Altan Düzyatan 'Tamer' adlı sonradan çok zengin olmuş bir adama hayat verecek.