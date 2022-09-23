Constanze'nin Thor'u

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu'nun sahnelediği 3 sezondur kapalı gişe oynayan 'Amadeus' adlı oyunun prömiyeri yapıldı. Peter Shaffer tarafından kaleme alınan oyunda Selçuk Yöntem'in 'Antonio Salieri', Tansu Biçer'in 'Wolfgang Amadeus Mozart' ve Dilan Çiçek Deniz ise 'Constanze'yi paylaştı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdği gecede Deniz'i nişanlısı yönetmen Thor Saevarsson yalnız bırakmadı. Oyunu en ön sıradan izleyen Thor Saevarsson, sevgilisine destek verdi.