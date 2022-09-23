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23 Eylül 2022 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:23 Eylül 2022 Cuma 12:00:00

Constanze'nin Thor'u

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Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu'nun sahnelediği 3 sezondur kapalı gişe oynayan 'Amadeus' adlı oyunun prömiyeri yapıldı.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu'nun sahnelediği 3 sezondur kapalı gişe oynayan 'Amadeus' adlı oyunun prömiyeri yapıldı. Peter Shaffer tarafından kaleme alınan oyunda Selçuk Yöntem'in 'Antonio Salieri', Tansu Biçer'in 'Wolfgang Amadeus Mozart' ve Dilan Çiçek Deniz ise 'Constanze'yi paylaştı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdği gecede Deniz'i nişanlısı yönetmen Thor Saevarsson yalnız bırakmadı. Oyunu en ön sıradan izleyen Thor Saevarsson, sevgilisine destek verdi.

Etiketler : Constanze Çolpan İlhan & Sadri Alışık Amadeus
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