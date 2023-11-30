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30 Kasım 2023 Perşembe 07:11:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 07:11:00

Como Gölü'nde ilan-ı aşk

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Futbolcu Yusuf Yazıcı ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Çift, aşklarını gözler önüne sermeye devam ederken Como Gölü'ndeki tekne gezisini 73 gün rötarla paylaştı

Fransa'nın Lille takımdan forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un aşkı dolu dizgin devam ediyor. Ağustos ayından itib aren aşk yaşamaya başlayan ikili, üç ay sonra ilk kez yan yana fotoğraflarını paylaştı. İtalya'daki Como Gölü'nde tekne turu yaparken çekilen fotoğraflarına sosyal medyadan binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Etiketler : como gölü yusuf yazıcı Melisa Aslı Pamuk
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