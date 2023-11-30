Como Gölü'nde ilan-ı aşk

Fransa'nın Lille takımdan forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un aşkı dolu dizgin devam ediyor. Ağustos ayından itib aren aşk yaşamaya başlayan ikili, üç ay sonra ilk kez yan yana fotoğraflarını paylaştı. İtalya'daki Como Gölü'nde tekne turu yaparken çekilen fotoğraflarına sosyal medyadan binlerce beğeni ve yorum yağdı.