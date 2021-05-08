Como Gölü'nde ayrılmadık pozu

Dizi ve reklam çekimleri için bir süredir İtalya'da bulunan Can Yaman, ayrıldığı iddia edilen spiker Diletta Leotta ile Como Gölü'nde görüntülendi. Leotta geçtiğimiz günlerde işadamı Ryan Friedkin ile samimi görüntüleri samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı. İtalyan basınının geniş bir şekilde yer verdiği olayın ardından Leotta ile Yaman'ın ayrıldığı iddia edilmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Leotta ile Yaman, Como Gölü'nde ortaya çıktı. Çift İtalyan dergisi Chi'nin objektiflerine takıldı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran ikilinin mutlulukları gözlerden kaçmadı.

