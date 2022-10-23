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23 Ekim 2022 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:23 Ekim 2022 Pazar 11:00:00

Çok kadınla günlerde büyüdüm

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Son zamanlarda oyunculuğuyla dikkat çeken Uraz Kaygılaroğlu, çocukluğunun kadınlar arasında geçerek büyüdüğünü söyledi.

Son zamanlarda oyunculuğuyla dikkat çeken Uraz Kaygılaroğlu, çocukluğunun kadınlar arasında geçerek büyüdüğünü söyledi. Oyuncu, Ceyda Düvenci'nin 'Bambaşka Sohbetler' programında, "Ailem beni her konuda destekledi. Annem, teyzem, anneannem, babaannem beni hep dinledi... Özgüvenli biri haline geldim. Çok kadınla büyümek çok güzel bir şey. Günlerde büyüdüm ben" dedi.

Etiketler : Çok kadınla günlerde büyüdüm Uraz Kaygılaroğlu Ceyda Düvenci
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