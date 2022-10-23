Çok kadınla günlerde büyüdüm

Son zamanlarda oyunculuğuyla dikkat çeken Uraz Kaygılaroğlu, çocukluğunun kadınlar arasında geçerek büyüdüğünü söyledi. Oyuncu, Ceyda Düvenci'nin 'Bambaşka Sohbetler' programında, "Ailem beni her konuda destekledi. Annem, teyzem, anneannem, babaannem beni hep dinledi... Özgüvenli biri haline geldim. Çok kadınla büyümek çok güzel bir şey. Günlerde büyüdüm ben" dedi.