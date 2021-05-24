Çok izlenmek istiyor

Kubilay Aka ile Cam Tavanlar adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Bensu Soral'ın reyting beklentisi yüksek. Emeklerinin karşılığını almak istediğini dile getiren güzel oyuncu, "Umarım her şey yolunda gider. Şu an bize gelen tepkiler de çok iyi'' açıklamasını yaptı. Dizi, önümüzdeki günlere izleyiciyle buluşacak.





