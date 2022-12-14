Çok hızlı bir yıldı

Çok hızlı bir yıldı

3 sezondur kapalı gişe oynayan 'Amadeus'ta Constanze'yi canlandıran oyuncu Dilan Çiçek Deniz, favori rengini açıkladı. Oyuncu, önceki akşam Dada Salon'da gerçekleşen OGM Pictures'ın yeni yıl davetinde tek başına boy gösterdi. Yeni projesi öncesi dinlendiğini söyleyen oyuncu, elbisesiyle dikkat çekerken, "Siyah elbiseye bayılıyorum ve favori rengim" dedi. İzlandalı Thor Saevarsson'dan ayrılan Deniz, '2022 yılı nasıl geçti?' sorularına "Bu yıl benim için 'Roller Coaster' gibi geçti" yanıtını verdi.