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31 Mayıs 2024 Cuma 11:01:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2024 Cuma 11:01:00

Çok Güzel Hareketler oyuncuları Selen Esen'le Emin Oğuz Çelebi'den bomba Yılmaz Erdoğan itirafı

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Çok Güzel Hareketler ekibi oyuncularından Emin Oğuz Çelebi ile Selen Esen Çelebi, verdikleri bir röportajda hocaları Yılmaz Erdoğan'la ilgi konuştular. Yer aldıkları Çok Güzel Hareketler ekibinde Yılmaz Erdoğan'ın öğrencisi olan Selen Esen Çelebi'yle Emin Oğuz Çelebi'den hocaları için, dikkat çeken bir yorum geldi.

Çok Güzel Hareketler programıyla tanınan oyuncu çift Selen Esen Çelebi ile Emin Oğuz Çelebi, kariyerleri ve Çok Güzel Hareketler hakkında samimi açıklamalarda bulundular. AKŞAM'dan Hüsna Köşger'e konuşan ünlü çift, "Evlilik teklifi aşamasına gelene kadar Yılmaz Erdoğan'ın ilişkinizden haberdar olmadığını, ekranda öğrenmiştik. Evlilik teklifinizi de oynamıştınız ve beğeni toplamıştı. Yılmaz Erdoğan ekranda görünenin aksine nasıl bir hoca ve yönetici?" sorusuna cevap verdiler.

Ünlü çiftten Emin Oğuz Çelebi, "Yılmaz Erdoğan tam bir baba gibi; kızar, sever, iletişimimiz öyleydi." derken Selen Esen Çelebi ise, "İş yaptığımız bir yer ve aynı zamanda bir okul BKM, Yılmaz Hoca hem hocamız hem ustamız, her şeyimiz..." ifadelerini kullandı.

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