Yılmaz Erdoğan itirafı

Çok Güzel Hareketler programıyla tanınan oyuncu çift Selen Esen Çelebi ile Emin Oğuz Çelebi, kariyerleri ve Çok Güzel Hareketler hakkında samimi açıklamalarda bulundular. AKŞAM'dan Hüsna Köşger'e konuşan ünlü çift, "Evlilik teklifi aşamasına gelene kadar Yılmaz Erdoğan'ın ilişkinizden haberdar olmadığını, ekranda öğrenmiştik. Evlilik teklifinizi de oynamıştınız ve beğeni toplamıştı. Yılmaz Erdoğan ekranda görünenin aksine nasıl bir hoca ve yönetici?" sorusuna cevap verdiler.

Ünlü çiftten Emin Oğuz Çelebi, "Yılmaz Erdoğan tam bir baba gibi; kızar, sever, iletişimimiz öyleydi." derken Selen Esen Çelebi ise, "İş yaptığımız bir yer ve aynı zamanda bir okul BKM, Yılmaz Hoca hem hocamız hem ustamız, her şeyimiz..." ifadelerini kullandı.